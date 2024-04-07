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Как будут выплачиваться пенсии в мае 2024 года - комментарий специалиста

Как будут выплачиваться пенсии в мае 2024 года - комментарий специалиста

12:42, 07 апр 2024

Майские праздники в 2024 году принесут россиянам целых восемь выходных дней. Такая длительная череда нерабочих дней не может не сказаться на графике выплаты пенсий. Издание Newsbash разбиралось, по какому расписанию будут поступать пенсионные выплаты.

Согласно информации от экономиста Любови Гусаровой, пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, пенсии будут перечисляться в соответствии с установленными датами. Однако, если назначенный день выпадает на выходной или праздник, выплаты будут производиться на день раньше.

В частности, для тех, кому пенсия полагается 1 мая, деньги поступят 26-27 апреля. Получателям пенсии за 2 мая выплаты будут произведены в срок. А вот пенсионерам, которым выплаты назначены с 3 по 5 мая, деньги переведут 3 мая. Те, кому пенсия положена с 6 по 8 мая, получат ее в положенные даты. Наконец, пенсионеры, которым выплаты причитаются с 9 по 12 мая, обнаружат средства на счетах 7-8 мая.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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