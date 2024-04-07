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Принято неожиданное решение: пенсионный возраст сократят на пять лет — но не всем

Принято неожиданное решение: пенсионный возраст сократят на пять лет — но не всем

12:58, 07 апр 2024

В 2024 году российская пенсионная система претерпит очередные изменения, вводя как повышения, так и снижения возрастного порога для выхода на пенсию по старости. Однако параллельно с этим открываются новые пути для досрочного ухода на заслуженный отдых для отдельных категорий граждан.

Несмотря на общий рост пенсионного возраста, ряд жителей страны смогут выйти на пенсию раньше стандартных 60/55 лет для мужчин и женщин соответственно. Так, женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года смогут оформить пенсионные выплаты уже в 58 и 63 года при наличии необходимого страхового стажа и накопленных пенсионных баллов.

Еще больше возможностей для досрочного ухода на пенсию получат граждане с продолжительным трудовым стажем. Работникам со стажем от 37 (женщины) и 42 (мужчины) лет предоставляется возможность выйти на отдых на 5 лет раньше общеустановленного срока. Аналогичное право получат и те, кто был вынужден уволиться до наступления пенсионного возраста по независящим от них причинам, например, в связи с ликвидацией предприятия.

Особо стоит отметить новацию для северян: работники с 15-летним стажем в районах Крайнего Севера смогут оформить пенсию в 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) вне зависимости от общих требований по страховому стажу и количеству накопленных баллов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры
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