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Операции, долги и проблемы: Звезду сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна объявили в розыск — что натворил актер

Операции, долги и проблемы: Звезду сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна объявили в розыск — что натворил актер

14:36, 07 апр 2024

Известный актер Игорь Гаспарян, прославившийся по роли в сериале «Солдаты», оказался в сложном положении. Как сообщает ТГ-канал SHOT, на Гаспаряна заведено 53 исполнительных производства из-за неоплаченных долгов, достигающих почти 70 тысяч рублей. Кроме финансовых трудностей, актер борется с проблемами со здоровьем, что и стало причиной его неспособности рассчитаться с кредиторами в последние годы.

Согласно полученной информации, Гаспарян чаще всего нарушал правила дорожного движения, что привело к множественным штрафам. Однако в феврале 2024 года он отказался от самостоятельного вождения автомобиля. Это решение было связано не с накопившимися взысканиями, а с необходимостью восстановления после недавней серьезной операции. Гаспарян перенес удаление двусторонней грыжи в брюшной полости и теперь проходит длительный период реабилитации.

Сам артист признался, что предпочитает восстанавливаться в домашних условиях, а не в стационаре. По его словам, грыжи возникли из-за ошибок в тренировках со штангой, из-за чего у него также появились проблемы с позвоночником и ногой, и даже существовал риск потери конечности. Данные медицинские сложности, наряду с финансовыми трудностями, и привели к тому, что Игорь Гаспарян был объявлен в розыск.

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Автор: Вадим Рудаков
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