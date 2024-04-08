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Такого никто не ожидал: пенсионный возраст повысят еще на 3 года

Такого никто не ожидал: пенсионный возраст повысят еще на 3 года

22:41, 08 апр 2024

Российские граждане с нетерпением ожидают грядущих изменений в пенсионном законодательстве, которые обещают существенно повлиять на их благосостояние в период выхода на заслуженный отдых. Продолжающаяся пенсионная реформа, запланированная к завершению к 2028 году, уже начинает воплощаться в реальность, и первые ее этапы ощутят на себе новые возрастные группы уже с 2024 года.

Согласно утвержденным планам, мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения будут выходить на пенсию на три года позже, чем их предшественники. Теперь мужчинам придется достичь 63-летнего возраста, а женщинам - 58 лет для получения страховой пенсии по возрасту. Это лишь один из этапов масштабного пересмотра пенсионной системы, которое затронет все возрастные категории россиян к концу десятилетия.

Однако, несмотря на столь существенные изменения, эксперты отмечают, что процесс трансформации пенсионного законодательства еще не завершен окончательно. Общество, следящее за развитием событий, продолжает пристально наблюдать за дальнейшими шагами властей в этом направлении. Помимо повышения пенсионного возраста, для получения полноценной пенсии по старости граждане также должны соответствовать дополнительным требованиям, таким как наличие стажа работы не менее 15 лет и определенного количества пенсионных коэффициентов.

Несомненно, предстоящие изменения вызовут широкий резонанс в обществе, поскольку они затронут жизненно важные вопросы материального благосостояния миллионов россиян. Как эта масштабная пенсионная трансформация отразится на будущем страны, покажет время, но уже сейчас ясно, что она ознаменует собой новую веху в развитии социальной политики государства.

Подписан указ: Мишустин поручил увеличить выплаты пенсионерам Подписан указ: Мишустин поручил увеличить выплаты пенсионерам
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии
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