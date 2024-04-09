Майские праздники окажутся самыми ужасными за десятилетия: синоптики напугали россиян

22:05, 09 апр 2024

Майские праздники, которые традиционно наполнены радостью, встречами с близкими и отдыхом на природе, в этом году, похоже, обернутся серьезным испытанием для жителей России.

Согласно прогнозам метеорологической службы, неустойчивые погодные условия, охватившие многие регионы страны, способны существенно отравить планы на грядущие праздничные дни.

Центральные районы России, в том числе столичный мегаполис Москва, окажутся в эпицентре природных капризов. Специалисты предупреждают, что первая половина майских каникул будет ознаменована заметным похолоданием и обильными осадками. Дневная температура в Москве, например, вряд ли поднимется выше 13 градусов Цельсия, а длительные дожди, которые продлятся с 27 апреля по 4 мая, лишат горожан столь долгожданных солнечных лучей. Такие неблагоприятные погодные условия могут стать настоящим испытанием для владельцев дачных участков, планирующих активный отдых в эти дни.

Схожая ситуация наблюдается и в Сибирском регионе. В Новосибирске и других районах синоптики прогнозируют частые дожди, вероятно побивающие многолетние рекорды по количеству осадков. При этом дневная температура вряд ли превысит 10 градусов, что не сулит жителям ни тепла, ни комфорта. Однако, согласно заверениям метеорологов, солнечное великолепие всё же ворвется в сибирские города ближе к 6 мая.

Автор: Алия Карачурина