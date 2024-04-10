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«Пройденный этап»: депутат Госдумы развеял слухи о второй волне мобилизации

«Пройденный этап»: депутат Госдумы развеял слухи о второй волне мобилизации

13:39, 10 апр 2024

В недавнем заявлении глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов категорически отверг возможность новой волны мобилизации, назвав этот вопрос «пройденным этапом».

Картаполов пояснил, что сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил России полностью обеспечивает выполнение всех задач, стоящих перед армией в рамках специальной военной операции. По его словам, мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях».

Эксперты отмечают, что подобное заявление высокопоставленного чиновника демонстрирует твердую уверенность российского руководства в способности страны вести военные действия без дополнительной мобилизации гражданского населения. Это знаковый сигнал того, что Кремль считает прошлогоднюю мобилизацию исчерпавшей себя мерой.

Уфимский адвокат Роман Петров также подчеркивает, что по действующему законодательству срочников на фронт отправлять нельзя — в специальной военной операции участвуют только мобилизованные или контрактники.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мобилизация спецоперация
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