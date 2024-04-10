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«Знаю точно, сколько людей наберут»: военкор Романов заявил о возможной волне мобилизации в России в 2024 году — призвал всех готовиться

«Знаю точно, сколько людей наберут»: военкор Романов заявил о возможной волне мобилизации в России в 2024 году — призвал всех готовиться

15:49, 10 апр 2024

Весной 2024 года разгорелись слухи о грядущей мобилизации в России, которые мгновенно вызвали волну тревоги среди мирного населения. По сообщениям военного корреспондента Владимира Романова, в мае этого года Кремль намерен объявить новый призыв на службу, значительно усилив ряды российской армии, пишет RTVI.

Как утверждает Романов в своем телграм-канале, численность военных, которая будет достигнута в результате этой мобилизации, станет просто сокрушительной для Вооруженных сил Украины. По его мнению, украинская армия не выдержит напора вновь набранных солдат и будет вынуждена пойти на переговоры с Москвой на невыгодных для себя условиях. Однако данное заявление было тут же опровергнуто председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который заверил, что в следующем месяце мобилизации не будет ни при каких обстоятельствах.

Тем не менее, ряд экспертов скептически отнеслись к словам военного корреспондента. Так, журналист Александр Коц считает, что столь массовое пополнение войск просто не успеют подготовить к боевым действиям в столь короткие сроки. По его мнению, набирая необученных и неоснащенных солдат, российское командование лишь «наживет себе горя», отправляя их на передовую.

«Пройденный этап»: депутат Госдумы развеял слухи о второй волне мобилизации «Пройденный этап»: депутат Госдумы развеял слухи о второй волне мобилизации
Автор: Вадим Рудаков
Фото: тг-канал Романова Владимира
Теги: спецоперация мобилизация
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