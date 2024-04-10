Бедных не будет: Набиуллина перечислила 6 мер, которые сделают всех граждан богаче

21:58, 10 апр 2024

Российский финансовый регулятор предлагает комплекс мер, который должен значительно сократить количество граждан, живущих за чертой бедности в стране. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась подробностями этой программы.

Набиуллина призвала к решительным действиям в противостоянии бедности. По её словам, Банк России разработал шесть ключевых мер, которые должны стать эффективным оружием в этой борьбе.

Во-первых, регулятор ставит во главу угла снижение инфляции. Это поможет поддержать покупательную способность граждан с невысокими доходами. Кроме того, в планах Центробанка — усилить защиту россиян от мошенничества на финансовом рынке и предоставить им дополнительную денежную помощь в трудных жизненных ситуациях.

Одна из важнейших задач — ограничить «чрезмерную закредитованность» населения. Этот шаг призван оградить граждан от финансовых ловушек и дать им возможность стабилизировать свое материальное положение.

Помимо этого, регулятор намерен расширить линейку финансовых продуктов, специально разработанных для людей с невысокими доходами. Для них будут доступны социальные счета и вклады на особых условиях.

Наконец, Банк России уже приступил к реализации ещё одной меры, которая, по мнению Набиуллины, демонстрирует первые положительные результаты. Речь идёт о повышении ключевой ставки по вкладам, что делает их более привлекательными для сбережений.

Автор: Семен Подгорный