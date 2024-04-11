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Вайсфельд предложил отменить лимит на легионеров

Вайсфельд предложил отменить лимит на легионеров

11:11, 11 апр 2024

Авторитетный хоккейный аналитик Леонид Вайсфельд высказался за отмену лимита на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По его мнению, главная задача лиги — привлечение болельщиков и популяризация спорта, а этого можно добиться за счёт предоставления качественного хоккея, а не ограничения состава команд.

В своем интервью «Матч ТВ» Вайсфельд отметил, что нынешняя дискуссия о лимите на легионеров («три или пять») идёт в неправильном направлении.

«У КХЛ основная задача — привлечение людей на трибуны, телевидение и популяризация хоккея. Чтобы привлечь людей, нужен качественный продукт. В идеале было бы убрать лимит, но пять человек тоже нормально», — заявил эксперт.

Кроме того, он выразил недоумение по поводу недавнего сокращения лимита до трёх иностранцев.
«Удивлён, что лимит сократили до трех, нас и так везде отстранили, а мы еще сами себя изолируем», — посетовал Вайсфельд.

Он подчеркнул, что лимит — это лишь максимальное количество легионеров, которое команды могут заявлять, но они могут обойтись и вовсе без них.

Вайсфельд также раскритиковал распространённую идею о необходимости воспитания молодых российских хоккеистов в КХЛ.

«Их надо растить в других лигах. Хоккеистов должны готовить в ВХЛ, МХЛ, детских школах. А КХЛ — вершина пирамиды. Куда она будет подготавливать хоккеистов, в космос что ли?» — иронично заметил эксперт.
Автор: Алия Карачурина
Теги: Вайсфельд КХЛ
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