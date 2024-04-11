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Стало известно, в какой команде может продолжить карьеру Александр Радулов

Стало известно, в какой команде может продолжить карьеру Александр Радулов

14:15, 11 апр 2024

Отечественный хоккейный мир всколыхнула новость о возможном переходе одной из самых ярких звезд КХЛ последних лет — нападающего Александра Радулова. Согласно сообщениям «Спорт-Экспресса», нападающий может сменить клубную прописку и присоединиться к московскому «Динамо».

Действующий контракт Радулова с казанским «Ак Барсом» рассчитан всего до 30 апреля текущего года. Таким образом, уже в ближайшее время форвард обретет статус свободного агента и сможет выбрать новое место продолжения карьеры.

За минувший регулярный сезон КХЛ Александр Радулов провел 58 матчей, в которых записал на свой счет 40 очков (16 заброшенных шайб + 24 результативные передачи). В плей-офф на его счету 4 очка (1 гол + 3 передачи) в 4 встречах.

За время выступлений в КХЛ Радулов провел внушительное количество матчей — 631. За это время ему удалось забросить 245 шайб и отдать 456 результативных передач.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК «Ак Барс»
Теги: КХЛ ак барс Динамо Радулов
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