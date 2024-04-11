Уже с сегодняшнего дня: владельцам квартир запретили сдавать жилье

21:48, 11 апр 2024

Собственников жилых помещений в многоквартирных домах ждут существенные изменения. С начала апреля вступает в силу новый закон, который обязывает устанавливать коммунальные счетчики для всех квартир, планируемых к сдаче в аренду. Это решение, хотя и может показаться дополнительной нагрузкой для владельцев, на самом деле направлено на улучшение контроля за расходом ресурсов и защиту интересов арендаторов.

По словам юриста Максима Иванова, теперь без установленных приборов учета сдать квартиру будет просто невозможно. Новый закон затрагивает не только тех, кто сдает жилье за плату, но и собственников, желающих предоставить его безвозмездно. Отсутствие счетчиков станет основанием для отказа в такой форме аренды. Таким образом, все стороны будут более ответственны за свои коммунальные расходы и обязаны установить соответствующие приборы учета.

Однако есть ряд исключений из этого правила. Аварийные дома и объекты, попавшие под программу реновации, будут освобождены от необходимости устанавливать счетчики. Кроме того, в случае нарушения нового требования, соседи получают возможность обратиться в управляющую компанию, что может повлечь за собой серьезные последствия для нарушителей.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru