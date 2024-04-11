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Будете ходить пешком: водителей ждут неприятные изменения

Будете ходить пешком: водителей ждут неприятные изменения

21:53, 11 апр 2024

С приходом тёплых весенних дней в России вводится новое ограничение для автомобилистов. Согласно свежим нормативам, транспортным средствам теперь запрещено въезжать в водоохранные зоны - районы, прилегающие к рекам, озёрам и морским побережьям. Данное нововведение направлено на обеспечение экологической безопасности и сохранение естественных природных ландшафтов.

Новое правило обязывает автовладельцев соблюдать чёткие границы приближения к водным объектам. Так, для рек длиной до 10 километров установлен минимальный рубеж в 50 метров, а для более протяжённых речных систем - 100 метров. На морских берегах автомобилям предписано держаться на расстоянии не ближе 500 метров.

Контроль за соблюдением этих норм будет осуществлять инспекция Рыбнадзора, сотрудники которой будут патрулировать охраняемые территории. Нарушителей ждут внушительные штрафы - вплоть до 4500 рублей для частных автомобилистов и до 400 тысяч для арендованных или каршеринговых машин.

Данные ограничения вводятся с целью снизить негативное воздействие транспорта на природные водоёмы и береговые экосистемы. Особое внимание будет уделяться охране водоохранных зон, где даже незначительное загрязнение может оказать вред хрупкому природному балансу.

Запрет на вождение: водителей ждет нововведение Запрет на вождение: водителей ждет нововведение
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: транспорт
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