КХЛ определила дату старта следующего чемпионата

22:34, 11 апр 2024

Любители хоккея нетерпеливо ждут старта очередного сезона Континентальной хоккейной лиги, и вот наконец КХЛ определилась с датами проведения будущего чемпионата 2024/2025 годов.

Открытие сезона-2024/2025 состоится 3 сентября ярким матчем за Кубок Открытия, в котором встретятся чемпион прошедшего сезона ярославский «Локомотив» и победитель ещё не сыгранной полуфинальной пары между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Право провести этот первый матч нового чемпионата получит клуб, который в апреле 2024 года завоевал Кубок Гагарина.

Полная структура и расписание грядущего турнира будут объявлены позже. Напомним, что текущий сезон 2023/2024 стартовал 1 сентября 2023 года зрелищным поединком между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом», в котором победу одержали «армейцы» со счётом 5:2.

Автор: Вадим Рудаков