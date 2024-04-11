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ЦСКА хочет вернуть Рейдеборна: шведский вратарь может снова стать армейцем

ЦСКА хочет вернуть Рейдеборна: шведский вратарь может снова стать армейцем

22:40, 11 апр 2024

Некогда звездный голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн может вернуться в клуб. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», армейское руководство всерьез рассматривает возможность возвращения шведского вратаря.

Рейдеборн играл за ЦСКА с 2021 по 2023 год и за это время дважды помог команде завоевать Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Однако в прошлом году Адам решил попробовать свои силы в швейцарском чемпионате, подписав контракт с клубом «Берн». И, судя по всему, его выступления за новую команду не остались незамеченными руководством ЦСКА.

В нынешнем сезоне Рейдеборн провел 40 матчей в регулярном чемпионате Швейцарии, продемонстрировав отличную игру — его процент отраженных бросков составил 91,3%, а коэффициент надежности — 2,55. В плей-офф Адам сыграл 5 встреч и сохранил ворота «сухими» в 85,6% случаев, имея коэффициент надежности 3,89.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК ЦСКА
Теги: цска Рейдеборн
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