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Башкирия: метеорологи дали очень тревожный прогноз

Башкирия: метеорологи дали очень тревожный прогноз

09:14, 12 апр 2024

Весна в Приволжском федеральном округе обещает быть аномально теплой. Согласно прогнозам синоптиков, температура в ближайшие две недели будет на 4-6 градусов выше нормы, а в некоторых районах Башкирии ожидаются даже рекордно высокие показатели. Однако это лишь предвестник куда более серьезных погодных катаклизмов, которые могут разразиться в России этим летом.

Как утверждает специалист по природным катастрофам Алексей Карнаухов, наступающее лето может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Причиной этому послужило тепловое явление Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана прогрелась на 3 градуса Цельсия выше нормы. Казалось бы, незначительное изменение, но оно способно повлечь за собой глобальные климатические сдвиги, которые могут самым серьезным образом отразиться на всех регионах России.

В Башкирии жителей уже предупреждают о наступлении аномально теплого периода. Синоптики Башгидромета сообщают, что в ближайшие дни в республике будет умеренно тепло и дождливо. В пятницу, 12 апреля, температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, а днем поднимется до +12...+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди, а местами - даже умеренные осадки. Такая погода сохранится и в выходные.

Однако уже в воскресенье, 14 апреля, в Башкирии произойдет некоторое понижение температуры. Ночью столбик термометра опустится до -1...+4 градусов, а днем поднимется лишь до +5...+10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, а по северу республики даже со снегом.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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