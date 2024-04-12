Хет-трик Зернова приносит «Металлургу» победу над «Автомобилистом» и лидерство в серии

09:35, 12 апр 2024

Магнитогорск, 12 апреля 2024 года. На ледовой арене «Металлурга» состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, где местный клуб принимал екатеринбургский «Автомобилист». Хозяева льда одержали победу со счетом 5:2, благодаря яркой и результативной игре.

Ключевую роль в победе «Металлурга» сыграл нападающий Денис Зернов, оформивший хет-трик. Также отличились Даниил Вовченко и Игорь Гераськин. У «Автомобилиста» шайбы забросили Анатолий Голышев и Кирилл Воробьев.

Таким образом, после 5 матчей серии счет в противостоянии стал 3:2 в пользу магнитогорцев. Шестая игра пройдет 13 апреля в городе Екатеринбурге.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК «Металлург»