Стало известно, кто станет новым главным тренером «Сибири»
23:32, 12 апр 2024
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» претерпевает изменения в тренерском штабе. Новым рулевым команды назначен опытный специалист Вадим Епанчинцев, чья карьера в качестве тренера уже отмечена трофеями и яркими матчами.
Епанчинцев не новичок в КХЛ. Ранее он уже возглавлял «Спартак» (в сезонах 2017/18 и 2018/19) и «Амур» (в сезоне 2022/23). В текущем же сезоне он успешно зарекомендовал себя, работая с ханты-мансийской «Югрой» в ВХЛ. Под его руководством команда не только заняла пятое место в регулярном чемпионате, но и добралась до полуфинала плей-офф, где уступила лишь тульскому АКМ (со счетом 1-4).
Стоит отметить, что в послужном списке Епанчинцева имеется и такой трофей, как Кубок Петрова, который он завоевал с «Югрой» в 2021 году.
«Сибирь» же в прошедшем сезоне не смогла порадовать своих болельщиков выходом в плей-офф, заняв лишь 10-е место в Восточной конференции.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК «Югра»
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