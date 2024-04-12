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Роман Ротенберг обвинил МХЛ в отстутствии профессионализма

Роман Ротенберг обвинил МХЛ в отстутствии профессионализма

23:42, 12 апр 2024

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг не скрывает своего разочарования действиями Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В интервью «Матч-ТВ» он обрушился с критикой на организаторов финала Кубка Харламова, упрекая их в безответственном подходе к столь важному событию.

По словам Ротенберга, отсутствие четкого расписания финальной серии серьезно затрудняет подготовку его подопечных к решающим матчам. Ведь команда, пробившаяся в финал после напряженной борьбы в течение всего сезона, теперь вынуждена находиться в состоянии неопределенности.
«Это на самом деле непрофессионально, — негодует Ротенберг. — Тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу».
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Досадно, что руководство МХЛ, по-видимому, недооценивает значимость финала Кубка Харламова — престижного турнира, где сражаются сильнейшие молодые хоккеисты страны.

«Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно, — отмечает Ротенберг. — Почему такое отношения к команде, клубу?»

Очевидно, что Ротенберг крайне озабочен сложившейся ситуацией и намерен добиваться от МХЛ более ответственного подхода. Ведь его подопечные из СКА-1946, которым 10 апреля предстоит сразиться со своими принципиальными соперниками из «Локо», заслуживают достойных условий для подготовки к решающим матчам.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК СКА
Теги: СКА Ротенберг МХЛ Кубок Харламова
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