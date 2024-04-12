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Алексей Морозов перечислил плюсы увеличения числа легионеров в КХЛ

Алексей Морозов перечислил плюсы увеличения числа легионеров в КХЛ

23:58, 12 апр 2024

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов уверен, что увеличение лимита на легионеров с трех до пяти человек сыграет важную роль в становлении молодых российских спортсменов.

По словам главы КХЛ, нынешняя система сдерживает профессиональный рост юных хоккеистов в возрасте 16-20 лет. Ограничение возможностей наших талантливых ребят получать международный опыт, выступая за национальную сборную, отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии. Не имея достаточной практики на высоком уровне, молодые спортсмены рискуют оказаться не готовыми к серьезной конкуренции на мировой арене.
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Именно поэтому, по мнению Морозова, необходимо создать по-настоящему сильную, конкурентоспособную лигу внутри страны. В ней российские хоккеисты смогут набираться необходимого опыта, противостоя легионерам, и впоследствии достойно представлять Россию на международных турнирах. Увеличение лимита на иностранных игроков до пяти человек позволит достичь этой цели, обеспечив равные условия для всех команд и повысив общий уровень мастерства.

Напомним, что нынешний сезон КХЛ стал первым, в котором действовал лимит на легионеров в размере трех человек. Теперь руководство лиги намерено вернуться к прежней схеме с пятью иностранными хоккеистами в составе.

Автор: Алия Карачурина
Теги: КХЛ
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