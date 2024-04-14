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Принято новое решение: пенсии россиянам повысят во второй раз

Принято новое решение: пенсии россиянам повысят во второй раз

13:26, 14 апр 2024

Вслед за январским увеличением на 7,5%, пенсионеров ожидает еще одно повышение, обусловленное ростом прожиточного минимума в регионах.

Согласно новым нормативам, прожиточный минимум для пенсионеров вырос не только на федеральном уровне, но и в каждом отдельном регионе страны. Так, в Воронежской области минимальный размер пенсии теперь составляет 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае - 17 тысяч. Это означает, что пенсионеров, получавших ранее минимальные пособия, ждет существенная прибавка к своим доходам.
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Более того, уже с начала 2024 года страховые пенсии для всех неработающих граждан пожилого возраста были проиндексированы на 7,5 процента.

Новая схема индексации предусматривает двухэтапное увеличение выплат. Сначала пенсия будет проиндексирована, а затем к ней будет добавлена социальная доплата до нового, более высокого прожиточного минимума.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии
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