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«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, вырвав победу у «Автомобилиста»

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, вырвав победу у «Автомобилиста»

22:48, 15 апр 2024

В седьмом решающем матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), местный клуб «Металлург» из Магнитогорска одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 3:2. Это триумфальное достижение позволило «Металлургу» выйти в финал главного хоккейного трофея страны — Кубка Гагарина.

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Героями матча стали нападающие «Металлурга» — Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов, которые поразили ворота соперника. В составе проигравшей команды дублем отметился Максим Денежкин.

Таким образом, в финальной серии за Кубок Гагарина сразятся два клуба — «Металлург» и ярославский «Локомотив». Первый матч этого противостояния состоится 18 апреля в Магнитогорске, на домашнем льду команды под руководством Андрея Разина.

Ранее «Локомотив» оформил выход в финал, одержав безоговорочную победу над челябинским «Трактором» в серии со счётом 4-0.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК «Металлург»
Теги: КХЛ кубок гагарина Металлург Автомобилист
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