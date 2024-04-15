«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, вырвав победу у «Автомобилиста»

22:48, 15 апр 2024

В седьмом решающем матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), местный клуб «Металлург» из Магнитогорска одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 3:2. Это триумфальное достижение позволило «Металлургу» выйти в финал главного хоккейного трофея страны — Кубка Гагарина.

Героями матча стали нападающие «Металлурга» — Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов, которые поразили ворота соперника. В составе проигравшей команды дублем отметился Максим Денежкин.

Таким образом, в финальной серии за Кубок Гагарина сразятся два клуба — «Металлург» и ярославский «Локомотив». Первый матч этого противостояния состоится 18 апреля в Магнитогорске, на домашнем льду команды под руководством Андрея Разина.

Ранее «Локомотив» оформил выход в финал, одержав безоговорочную победу над челябинским «Трактором» в серии со счётом 4-0.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК «Металлург»