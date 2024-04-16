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Стали известны имена лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина по версии КХЛ

Стали известны имена лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина по версии КХЛ

22:39, 16 апр 2024

В разгар напряженной борьбы за главный трофей Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина, комиссия по определению лучших игроков огласила имена хоккеистов, отличившихся в полуфинальных сериях.

Лучший вратарь: Даниил Исаев
Голкипер команды «Локомотив» Даниил Исаев заслуженно получил звание лучшего вратаря полуфинальных матчей. Он одержал четыре победы в четырех встречах, сохранив один матч «на ноль». Исаев продемонстрировал надежную игру в защите и стал непробиваемой стеной для атак соперников.

Лучший защитник: Мартин Гернат
Защитник «Локомотива» Мартин Гернат также был отмечен комиссией как лучший игрок обороны в полуфиналах. В четырех матчах он набрал впечатляющие пять очков (3 шайбы + 2 передачи) при показателе полезности «+3». Гернат действовал уверенно и результативно, успешно сочетая надежную игру в обороне с подключениями к атаке.
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Лучший нападающий: Анатолий Голышев
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал лучшим нападающим полуфинальных серий. Он забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач, заработав показатель полезности «+4». Голышев проявил себя как универсальный и высокотехничный хоккеист, одинаково успешно действующий в атаке и обороне.

Лучший новичок: Роман Канцеров
Молодой центральный нападающий «Металлурга» Роман Канцеров был признан лучшим новичком полуфинальных матчей. В семи играх он набрал пять очков (1 гол + 4 передачи) при показателе полезности «+2». Канцеров продемонстрировал зрелую и ответственную игру, внеся весомый вклад в успех своей команды.

Таким образом, определились финалисты Кубка Гагарина — «Металлург» и «Локомотив».

Автор: Алия Карачурина
Фото: ХК «Локомотив»
Теги: КХЛ кубок гагарина
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