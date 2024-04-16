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Пенсию поднимут на 30%: нужна всего одна запись в трудовой книжке

Пенсию поднимут на 30%: нужна всего одна запись в трудовой книжке

23:15, 16 апр 2024

Для многих россиян, отдавших десятилетия тяжелому труду, приближается долгожданный момент заслуженного отдыха. Людям с внушительным стажем работы теперь предоставляется возможность значительно повысить свои пенсионные начисления.

Согласно новым изменениям в пенсионном законодательстве, граждане, имеющие трудовой стаж от 20 лет, могут претендовать на увеличение размера своих пенсий сразу на 30%. Но для этого необходимо выполнить ряд важных условий.

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Владельцы трудовых книжек с продолжительным стажем могут рассчитывать на двукратное увеличение пенсионных выплат, если в их документах обнаружится соответствующая запись. Впрочем, есть и другая категория работников, которые также имеют право на солидную прибавку к пенсии.

Для тех, кто трудился на территориях Крайнего Севера, пенсия будет увеличена вдвое. При этом необходим минимальный северный стаж в 15% от общего трудового периода. Причем «северный» стаж включает в себя не только фактическую работу, но и время, потраченное на повышение квалификации или производственную практику.

Еще одна возможность для прибавки к пенсии — это работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В этом случае стаж должен превышать 20 лет, но тогда пенсия вырастет на солидные 30%.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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