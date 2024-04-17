Угроза нарастает: Роспотребнадзор сообщает о распространении нового опасного заболевания — география расширяется
22:51, 17 апр 2024
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высокой вероятности развития нового высокопатогенного гриппа, который может стать глобальной угрозой человечеству.
Попова отметила, что мониторинг и анализ биологических рисков указывают на растущие угрозы всемирной биологической безопасности. По её словам, эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, а риск появления нового опасного вируса гриппа весьма высок.
Эксперт предупредила, что в 2024 году люди уже заражаются вирусами птичьего гриппа сразу в нескольких странах, включая Испанию, США и Чили. Кроме того, набирают обороты такие смертельно опасные инфекции, как лихорадки Марбург и Эбола, которые распространяются на новые территории.
Особое беспокойство вызывает и стремительное распространение холеры в различных частях света. Согласно данным Поповой, за прошедший год было зафиксировано уже 110 случаев заражения этим недугом в 23 государствах.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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