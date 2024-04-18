Адское пекло: синоптик Вильфанд шокировал россиян прогнозом на лето
22:29, 18 апр 2024
Наступающее лето обещает стать не просто теплым, а по-настоящему знойным, предупреждают метеорологи. По прогнозам ведущего специалиста Романа Вильфанда, в некоторых регионах России столбики термометров могут подскочить до +35 градусов уже в начале июня.
Жара продержится весь сезон. Ожидается, что высокие температуры сохранятся до начала осени.
- Сентябрь прошлого года стал настоящим подарком – фактически четвертым летним месяцем, – цитирует "Российская газета" слова Вильфанда. – В этом году нас тоже ждет теплое сентябрьское солнце, но с более обильными осадками. К сожалению, прошлогодний сентябрь стал самым сухим за всю историю наблюдений.
Стоит уже сейчас задуматься о том, как пережить летнюю жару. Запаситесь прохладительными напитками, головными уборами и солнцезащитными кремами, чтобы наслаждаться летними днями без вреда для здоровья.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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