Адское пекло: синоптик Вильфанд шокировал россиян прогнозом на лето

22:29, 18 апр 2024

Наступающее лето обещает стать не просто теплым, а по-настоящему знойным, предупреждают метеорологи. По прогнозам ведущего специалиста Романа Вильфанда, в некоторых регионах России столбики термометров могут подскочить до +35 градусов уже в начале июня.

- Сентябрь прошлого года стал настоящим подарком – фактически четвертым летним месяцем, – цитирует "Российская газета" слова Вильфанда. – В этом году нас тоже ждет теплое сентябрьское солнце, но с более обильными осадками. К сожалению, прошлогодний сентябрь стал самым сухим за всю историю наблюдений.

Жара продержится весь сезон. Ожидается, что высокие температуры сохранятся до начала осени.

Стоит уже сейчас задуматься о том, как пережить летнюю жару. Запаситесь прохладительными напитками, головными уборами и солнцезащитными кремами, чтобы наслаждаться летними днями без вреда для здоровья.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru