Не высаживайте на участке эти растения: россиян предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей

22:37, 18 апр 2024

Дачный сезон в самом разгаре, и многие домовладельцы с энтузиазмом взялись за обустройство своих загородных угодий. Однако не все растения, появляющиеся на участках, безопасны для окружающих. Действующее законодательство категорически запрещает выращивание ряда опасных видов, нарушение которого чревато серьезными штрафами и даже тюремным заключением.

Согласно действующим нормам, под запрет попадают такие растения, как ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, снотворный мак, психотрия зеленая, шалфей предсказателей и другие. Эти виды способны нанести серьезный вред здоровью человека, вызывая интоксикации и поражение жизненно важных органов. Самовольное разведение таких культур влечет за собой штрафы до 50 тысяч рублей для юрлиц и до 5 тысяч для физлиц.

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К тому же, законодатели намерены ужесточить ответственность за подобные нарушения. Так, штрафы за выращивание психотропных и наркосодержащих растений могут достигать 300 тысяч рублей, а в особо тяжких случаях виновных могут лишить свободы на 2 года.

Многообразие опасных культур

Помимо вышеупомянутых, в числе запрещенных - овес пустой, заразиха ветвистая, кокаиновый куст и даже грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Каждый из этих видов опасен по-своему и может спровоцировать тяжелое отравление или иное расстройство здоровья при неосторожном обращении.

Специалисты настоятельно рекомендуют дачникам тщательно изучать перечень запрещенных растений и избегать их культивирования. Пренебрежение данным предупреждением, помимо прямого ущерба здоровью, может обернуться и серьезными финансовыми потерями - вплоть до разорительных штрафов.

Автор: Вадим Рудаков