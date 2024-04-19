Миллионам российских водителей придется срочно менять права: стала известна причина

15:16, 19 апр 2024

Многие автовладельцы не спешат менять водительское удостоверение и откладывают это дело на потом. Однако такая практика в ближайшие годы может обернуться серьезными неудобствами и потерей драгоценного времени. Эксперты автомобильных изданий njcar.ru и cenyavto.com предупреждают о надвигающемся наплыве желающих обновить права и настоятельно рекомендуют позаботиться об этом заблаговременно.

Причиной грядущего ажиотажа стал вступивший в силу в 2022 году закон, позволивший автоматически продлевать действие водительских удостоверений, срок которых истекал в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Эта временная отсрочка ненадолго отложила необходимость замены прав для многих автомобилистов.

Однако уже в 2025 году количество водителей, нуждающихся в обновлении удостоверений, согласно прогнозам, удвоится – с 2,5 до 5 миллионов человек. Такой наплыв неизбежно приведет к перегрузке отделений ГИБДД и многофункциональных центров, осуществляющих замену прав. В результате автовладельцев ждут огромные очереди и бесценные часы, потраченные в ожидании своей очереди.

Специалисты предупреждают, что пиковая нагрузка на систему продлится вплоть до 2027 года. Чтобы избежать стояния в изнурительных очередях, имеет смысл заняться вопросом замены водительского удостоверения заблаговременно, не дожидаясь последнего момента. Проявив предусмотрительность, автомобилисты сэкономят свое время и нервы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru