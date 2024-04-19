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Россиян разделят на 3 группы: В поликлиниках введены новые правила проверки здоровья

Россиян разделят на 3 группы: В поликлиниках введены новые правила проверки здоровья

23:02, 19 апр 2024

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой внедрения новых правил для проведения диспансеризации в поликлиниках по всей стране. Этот шаг направлен на улучшение качества медицинского обслуживания и своевременное выявление потенциальных рисков для здоровья населения.

Согласно новым методическим рекомендациям, процедура диспансеризации будет проводиться с учетом возрастных и гендерных особенностей пациентов. Особое внимание будет уделяться репродуктивному здоровью мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Для женщин предусмотрено разделение на три группы. В первую группу войдут женщины без хронических заболеваний и факторов риска. Вторая группа объединит тех, у кого заболевания не выявлены, но присутствуют факторы, влияющие на потенциальную беременность. В третью группу будут включены женщины с диагностированными гинекологическими заболеваниями.

Что касается мужчин, то для них также предложена классификация на три группы. Первая группа включает мужчин без проблем со здоровьем. Во вторую группу войдут мужчины с избыточным весом или ожирением, воспалительными заболеваниями половых желез, эндокринными расстройствами, варикозным расширением вен и перенесенными в раннем возрасте половыми инфекциями. Третья группа объединит мужчин с диагностированным бесплодием, перенесших лечение онкологических или аутоиммунных заболеваний, а также имеющих проблемы по результатам спермограммы.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: диспансеризация
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