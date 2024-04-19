Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Длинные майские выходные — 2024: Сколько дней отдыхаем полноценно и чем порадует погода

Длинные майские выходные — 2024: Сколько дней отдыхаем полноценно и чем порадует погода

23:47, 19 апр 2024

Для многих россиян майские праздники – долгожданная возможность насладиться теплыми весенними деньками на природе и пожарить ароматный шашлык. В этом году длинные выходные ожидаются с 28 апреля по 2 мая и с 9 по 12 мая. Но какая погода ждет нас в эти радостные деньки? Стоит ли запасаться дровами и мангалами или лучше отложить планы пикника?

Благодаря переносу нескольких выходных дней в соответствии с постановлением правительства, в мае россияне смогут отдохнуть целых 11 дней. Отпуск начнется уже 28 апреля и продлится до 2 мая включительно. После непродолжительной рабочей недели страна вновь погрузится в атмосферу праздника с 9 по 12 мая. Единственный рабочий день в этот период – 8 мая, который будет сокращенным.

Прогнозы синоптиков на первые майские выходные не слишком радужные. В большинстве регионов Центральной России ожидается прохладная погода с температурами, не превышающими 15 градусов тепла днем. Кроме того, в начале мая вероятны небольшие осадки в виде дождя. Однако ближе к 9 мая погодные условия должны улучшиться – синоптики обещают сухие солнечные деньки с дневными температурами до 18 градусов тепла и ночными – около 10 градусов.

В выходные придется работать: в майские праздники внесены серьезные изменения

Читайте также:

В выходные придется работать: в майские праздники внесены серьезные изменения
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В выходные придется работать: в майские праздники внесены серьезные изменения
Россия/мир
В выходные придется работать: в майские праздники внесены серьезные изменения
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
Общество в Башкирии
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
Как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Общество в Башкирии
Как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
В России подписали указ: суббота станет рабочей
Общество в Башкирии
В России подписали указ: суббота станет рабочей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok