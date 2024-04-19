Длинные майские выходные — 2024: Сколько дней отдыхаем полноценно и чем порадует погода

23:47, 19 апр 2024

Для многих россиян майские праздники – долгожданная возможность насладиться теплыми весенними деньками на природе и пожарить ароматный шашлык. В этом году длинные выходные ожидаются с 28 апреля по 2 мая и с 9 по 12 мая. Но какая погода ждет нас в эти радостные деньки? Стоит ли запасаться дровами и мангалами или лучше отложить планы пикника?

Благодаря переносу нескольких выходных дней в соответствии с постановлением правительства, в мае россияне смогут отдохнуть целых 11 дней. Отпуск начнется уже 28 апреля и продлится до 2 мая включительно. После непродолжительной рабочей недели страна вновь погрузится в атмосферу праздника с 9 по 12 мая. Единственный рабочий день в этот период – 8 мая, который будет сокращенным.

Прогнозы синоптиков на первые майские выходные не слишком радужные. В большинстве регионов Центральной России ожидается прохладная погода с температурами, не превышающими 15 градусов тепла днем. Кроме того, в начале мая вероятны небольшие осадки в виде дождя. Однако ближе к 9 мая погодные условия должны улучшиться – синоптики обещают сухие солнечные деньки с дневными температурами до 18 градусов тепла и ночными – около 10 градусов.

Автор: Семен Подгорный