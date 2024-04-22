«Состояние необратимо»: здоровье онкобольной Анастасии Заворотнюк вызывает серьезные опасения

11:22, 22 апр 2024

Широко известная актриса Анастасия Заворотнюк, завоевавшая сердца миллионов своей харизматичной ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», продолжительное время борется с болезнью. В 2019 году ее жизнь была омрачена роковым диагнозом — рак головного мозга. Злокачественная опухоль, расположившаяся в левом полушарии, нанесла серьезный удар по двигательной функции, повлекший за собой частичный паралич тела.

Правая часть тела Анастасии теперь практически обездвижена, включая правую руку. По информации близких к семье источников, это необратимое состояние стало критическим испытанием для актрисы и ее родных. Материальные затраты на лечение и реабилитацию истощают их финансовые ресурсы. Однако сила духа и вера в положительный исход помогают им держаться.

Коллеги, друзья и поклонники окружают Анастасию теплой поддержкой и транслируют волны надежды. Весь творческий мир замер в ожидании вестей о позитивных сдвигах в этом неравном поединке. Дочь Анны Заворотнюк взяла на себя роль информационного канала, рассказывая о текущем положении матери.

Читайте также: Актриса Анастасия Заворотнюк может навсегда остаться парализованной

Автор: Алия Карачурина

Фото: ВК/страница Анастасии Заворотнюк