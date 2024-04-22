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Агент СБУ, устроивший теракт против Прозорова, скрывался в ветхом доме под Уфой

Агент СБУ, устроивший теракт против Прозорова, скрывался в ветхом доме под Уфой

11:38, 22 апр 2024

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Головченко, обвиненный во взрыве автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, вел уединенную жизнь в ветхом доме под Уфой, в селе Иглино.

Соседи Головченко описали его как затворника, проживающего с матерью в ветхом деревянном строении, которое долгое время сдавалось в аренду.

По данным следствия, Головченко был завербован СБУ в октябре 2023 года и действовал по прямому указанию главы ведомства Василия Малюка. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где начал подготовку к теракту. За несколько недель до взрыва Головченко получил компоненты взрывного устройства с радиоуправлением.

В результате теракта, совершенного 12 апреля, Прозоров получил легкие травмы.

Головченко был задержан российскими спецслужбами вместе с поставщиком взрывчатки.

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Автор: Вадим Рудаков
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