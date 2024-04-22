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«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой

«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой

11:50, 22 апр 2024

Брак одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, распался после 11 лет совместной жизни. За кадром их сказочной любви разыгрывалась драма: певица влюбилась в другого.

В эфире программы «Новые русские сенсации» Киркоров откровенно рассказал о своих переживаниях.

— Я понимал, что рогоносец уже четыре года, — признался поп-король. — Это, конечно, было неприятно. Вся наша красивая сказка в одночасье закончилась.

Встреча с Максимом Галкиным* стала переломным моментом в жизни Примадонны.
— Он начал ее обхаживать, и он поплыла, — вспоминает Киркоров.

Несмотря на предательство, артист не держит зла на бывшую супругу. Он рад, что ей удалось найти свое счастье с достойным человеком.

— Я желаю ей здоровья, — говорит Филипп.

В то же время, к Галкину* у него остались лишь негативные чувства. Киркоров не скрывает своего раздражения и просит журналистов не лезть в личную жизнь Пугачевой после ее отъезда из страны.

* — признан иноагентом в РФ.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Телеграм-канал Филиппа Киркорова
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