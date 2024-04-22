«С Аллой давно все в прошлом»: Паулс рассказал почему разорвал дружбу с Пугачёвой

12:06, 22 апр 2024

Известный композитор из Латвии Раймонд Паулс в интервью изданию «АиФ» заявил о прекращении общения с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным*.

Некогда тесная дружба и плодотворное творческое содружество двух звезд сцены, оставившее яркий след в истории музыки, уходят в прошлое. Паулс лаконично пояснил причины своего решения: «нас больше не связывает ни творчество, ни дружба».

Композитор окунулся в воспоминания о былых временах, коснувшись истории создания песни «Маэстро», которая, по слухам, стала катализатором романа между ним и Пугачевой. Однако Паулс развеял этот миф, пояснив, что образ в песне был целиком и полностью выдуман исполнительницей.

Отказ от участия в фестивале «Рандеву» в Юрмале, где блистали Пугачева с супругом, стал еще одним подтверждением разрыва.

«С Аллой давно все в прошлом», — резюмировал маэстро, подчеркнув отсутствие общих тем для разговора.

Не обошлось и без упоминания о деловой хватке Пугачевой. Паулс вспомнил о ее умении налаживать связи с влиятельными людьми, в том числе в правительстве. Именно благодаря этим связям, по мнению композитора, песня «Старинные часы» увидела свет, завоевав любовь публики и призовые места на конкурсах.

* — признан иноагентом в РФ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Вк страница Раймонда Паулса