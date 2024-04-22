Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«С Аллой давно все в прошлом»: Паулс рассказал почему разорвал дружбу с Пугачёвой

«С Аллой давно все в прошлом»: Паулс рассказал почему разорвал дружбу с Пугачёвой

12:06, 22 апр 2024

Известный композитор из Латвии Раймонд Паулс в интервью изданию «АиФ» заявил о прекращении общения с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным*.

Некогда тесная дружба и плодотворное творческое содружество двух звезд сцены, оставившее яркий след в истории музыки, уходят в прошлое. Паулс лаконично пояснил причины своего решения: «нас больше не связывает ни творчество, ни дружба».

Композитор окунулся в воспоминания о былых временах, коснувшись истории создания песни «Маэстро», которая, по слухам, стала катализатором романа между ним и Пугачевой. Однако Паулс развеял этот миф, пояснив, что образ в песне был целиком и полностью выдуман исполнительницей.

Отказ от участия в фестивале «Рандеву» в Юрмале, где блистали Пугачева с супругом, стал еще одним подтверждением разрыва.

«С Аллой давно все в прошлом», — резюмировал маэстро, подчеркнув отсутствие общих тем для разговора.

Не обошлось и без упоминания о деловой хватке Пугачевой. Паулс вспомнил о ее умении налаживать связи с влиятельными людьми, в том числе в правительстве. Именно благодаря этим связям, по мнению композитора, песня «Старинные часы» увидела свет, завоевав любовь публики и призовые места на конкурсах.

* — признан иноагентом в РФ.

«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой

Читайте также:

«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой
Автор: Алия Карачурина
Фото: Вк страница Раймонда Паулса
Читайте также

Что сделала Пугачева 50 лет назад, чтобы стать звездой: знаменитый режиссер рассказал правду
Это интересно
Что сделала Пугачева 50 лет назад, чтобы стать звездой: знаменитый режиссер рассказал правду
Лолита раскрыла секрет SHAMAN: на что он потратил деньги от Аллы Пугачевой
Россия/мир
Лолита раскрыла секрет SHAMAN: на что он потратил деньги от Аллы Пугачевой
«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой
Россия/мир
«Четыре года был рогоносцем»: Киркоров рассказал об изменах Пугачёвой
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву
Это интересно
Всю жизнь о ней мечтаю: Александр Буйнов сделал неожиданное признание о планах на Пугачеву


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok