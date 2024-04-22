«Бесталанная и тупая»: Бортич жестко парировала нападки критиков. Что она им сказала?

14:01, 22 апр 2024

Вместо легкой беседы о музыке, сериалах и театре в подкасте Тимура Каргинова и Андрея Коняева Kuji актриса Александра Бортич получила бурю негатива в комментариях. Не выдержав потока оскорблений и обвинений в непрофессионализме, она резко ответила хейтерам в своих соцсетях.

«Я давно уже не реагирую на негативные отзывы, у меня иммунитет», — призналась Бортич. «Но в этот раз было особенно обидно. На записи царила тёплая атмосфера, я смогла расслабиться и была собой».

Актриса недоумевает, почему под безобидным разговором о любимых фильмах и музыке хейтеры начали писать о ее «бесталанности», «тупости» и «неинтересности».

«Открыть комментарии после такого и увидеть, что я якобы бесталанная, тупая, неинтересная — это, как минимум, странно», — возмущается Бортич.

«Откуда она растёт, если я просто рассказываю про музыку, театр и что мне нравится?», — задается вопросом актриса.

Она подчеркивает, что спокойно относится к конструктивной критике, но в данном случае это была не критика, а «тупая ненависть».

Александра Бортич — известная российская актриса, снявшаяся в таких популярных фильмах, как «Я худею», «Холоп», «Полицейский с Рублевки» и многих других.

Стоит отметить, что после резкой реакции Бортич волна хейта не стихла, а наоборот, усилилась. Многие пользователи сети поддержали актрису, выразив слова поддержки и отметив, что она не должна опускаться до уровня своих обидчиков.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети Бортич