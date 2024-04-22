«Бесталанная и тупая»: Бортич жестко парировала нападки критиков. Что она им сказала?
14:01, 22 апр 2024
Вместо легкой беседы о музыке, сериалах и театре в подкасте Тимура Каргинова и Андрея Коняева Kuji актриса Александра Бортич получила бурю негатива в комментариях. Не выдержав потока оскорблений и обвинений в непрофессионализме, она резко ответила хейтерам в своих соцсетях.
Актриса недоумевает, почему под безобидным разговором о любимых фильмах и музыке хейтеры начали писать о ее «бесталанности», «тупости» и «неинтересности».
Она подчеркивает, что спокойно относится к конструктивной критике, но в данном случае это была не критика, а «тупая ненависть».
Александра Бортич — известная российская актриса, снявшаяся в таких популярных фильмах, как «Я худею», «Холоп», «Полицейский с Рублевки» и многих других.
Стоит отметить, что после резкой реакции Бортич волна хейта не стихла, а наоборот, усилилась. Многие пользователи сети поддержали актрису, выразив слова поддержки и отметив, что она не должна опускаться до уровня своих обидчиков.