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«Мы учли трагический опыт»: Плющенко и Рудковская с волнением и надеждой ждут рождения дочери от суррогатной матери

«Мы учли трагический опыт»: Плющенко и Рудковская с волнением и надеждой ждут рождения дочери от суррогатной матери

14:09, 22 апр 2024

В семействе известного фигуриста Евгения Плющенко и его супруги, продюсера Яны Рудковской, вскоре появится долгожданный третий ребенок. По признанию самих счастливых родителей, малыша вынашивает тщательно подобранная суррогатная мать, которой были предоставлены все необходимые условия для комфортного вынашивания.

В эфире программы «Ты не поверишь!» олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась некоторыми подробностями. Со слов Плющенко, они с Яной «на подходе» — означающем, что роды могут состояться в ближайшее время. Вся семья с нетерпением ждет появления на свет младенца, пол которого пока неизвестен, хотя супруги предпочли бы дочку. Как известно, у четы Рудковских уже есть двое сыновей — 11-летний Александр и 3,5-летний Арсений.

Выбор суррогатной матери проходил с особой тщательностью. Женщина была тщательно отобрана по строгим критериям здоровья и благополучия. Для ее комфортного пребывания супруги арендовали отдельную квартиру и выплачивали ежемесячное содержание. Этот опыт не первый для семьи — ранее суррогатная мать также вынашивала двойню Яны и Евгения, однако одна из двойняшек не выжила.

Со свойственным ему энтузиазмом Евгений уже строит планы на будущее потомство:

«Может, девочек отдадим в хоккей, а может, будут заниматься гольфом, может, теннисом. Надо будет смотреть по ребенку. Но то, что они будут уметь кататься на коньках — это обязательно».

Когда именно родится младенец и как будет определен его пол, семья пока умалчивает. Но одно можно сказать наверняка — появление третьего ребенка станет ярким событием для звездной четы.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: "Секрет на миллион"
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