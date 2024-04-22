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«Через постель»: Артем Ткаченко признался, как на самом деле попал в кино

«Через постель»: Артем Ткаченко признался, как на самом деле попал в кино

14:17, 22 апр 2024

Блестящая карьера Артема Ткаченко, поразившего зрителей сотнями ярких ролей на большом экране, началась с невероятного стечения обстоятельств. Этот талантливый актер, обласканный любовью миллионов поклонников, мог остаться в тени, если бы не счастливый случай, распахнувший перед ним двери в мир кинематографа.

В недавнем интервью на шоу Павла Воли Ткаченко раскрыл завесу тайны над своими первыми шагами в мире кино. Оказывается, все закрутилось благодаря простому стечению обстоятельств и решению отправиться на съемочную площадку фильма «Даже не думай!».

Начало головокружительной карьеры берет свои корни в студенческом общежитии Щепкинского училища. Молодой Артем коротал время, лениво развалившись на кровати, когда его знакомый позвал на съемочную площадку. Поначалу Ткаченко отказался, но позже передумал и отправился навстречу судьбе, шутливо отметив, что попал в кинематограф «через постель».

На съемках никому не известный студент привлек внимание режиссера, который был впечатлен его харизмой и талантом. Это стало поворотным моментом в жизни Ткаченко, ведь именно тогда он получил предложение сняться в следующем фильме на главную роль.

«Я сидел в сторонке, а за соседним столом ассистентка по актерам Ольга Логинова и продюсер Сергей Грибков обсуждали свой следующий проект, в котором я в итоге снялся», — вспоминает артист с долей изумления в интервью vokrug.tv.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: страница ВК Андрея Ткаченко
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