«Поешь и вали домой»: Басков похвастался, как оставил Пугачёву без гроша в кармане

14:26, 22 апр 2024

В мире российского шоу-бизнеса нередко случаются курьезные истории, окутанные ореолом таинственности. Одна из таких историй связана с известным певцом Николаем Басковым и его давней подругой –Аллой Пугачёвой.

Как рассказывает сам Басков «Вечернему курьеру», более десятилетия назад, в те времена, когда казино в Москве еще не были под запретом, Примадонна неожиданно позвонила ему с необычным предложением. Голосом, полным азартного предвкушения, она пригласила его отправиться с ней в игорное заведение.

«Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может на фарт сыграешь!» – с энтузиазмом произнесла Пугачёва.

В тот вечер они отправились втроем, в компании мужа Аллы Борисовны – известного юмориста Максима Галкина*. У Баскова при себе не было ни копейки, но Пугачёва, уверенная в счастливой руке новичка, безоговорочно снабдила его приличной суммой денег.

К сожалению, фортуна в тот раз отвернулась от Николая – он проиграл все средства, любезно предоставленные ему Примадонной. Честно признавшись в своем проигрыше, Басков ожидал обиды или разочарования со стороны Пугачёвой. Однако реакция последовала совершенно иная – Алла Борисовна лишь рассмеялась.

«Ну ешь хотя бы бесплатно, там дают! И вали домой», – с теплотой в голосе, шутливо посоветовала она Баскову.

* - признан в РФ иноагентом

Автор: Вадим Рудаков

Фото: страница ВК Николая Баскова