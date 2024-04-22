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COVID-19 мутирует вновь: "Гробовирус" может стать смертельной угрозой для половины человечества

COVID-19 мутирует вновь: "Гробовирус" может стать смертельной угрозой для половины человечества

15:50, 22 апр 2024

Группа японских учёных из университета Цукуба провела исследование, результаты которого заставляют вздрогнуть. Они раскрыли детали зловещей мутации коронавируса, от которой человечество, по счастливой случайности, было спасено.

В своём отчёте вирусологи описывают потенциальный вариант COVID-19 с поистине апокалиптическими показателями смертности — до 81% инфицированных. Если бы подобная разновидность вируса действительно сформировалась и распространилась в 2020 году, как предполагали учёные, последствия были бы катастрофическими. Такой «гробовирус» мог бы унести жизни около 40% населения планеты при худшем сценарии развития событий.

Как поясняют специалисты, крайне опасная трансформация инфекционного агента не реализовалась по неизвестным причинам. Однако этот пугающий гипотетический эпизод наглядно демонстрирует, какие смертоносные мутации способны порождать распространённые заболевания. Он служит суровым напоминанием о необходимости пристально следить за видоизменением привычных вирусных угроз.

На данный момент медики фиксируют множественные вспышки высокозаразных гриппов, передающихся от свиней и птиц к людям. Эти штаммы также обладают изменчивой природой, позволяющей им эволюционировать в крайне опасные формы. Нельзя исключать возможность, что в скором времени мир столкнётся с новой глобальной пандемической угрозой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: коронавирус
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