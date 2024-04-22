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«Россияне не забудут ее предательства»: Алла Пугачева вновь собралась в Россию — о планах певицы рассказал продюсер Саглиани

«Россияне не забудут ее предательства»: Алла Пугачева вновь собралась в Россию — о планах певицы рассказал продюсер Саглиани

15:58, 22 апр 2024

Эксклюзивные инсайдерские источники утверждают, что российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну около двух лет назад, планирует совершить громкое возвращение на родину. Причиной тому — отчаянная попытка сохранить роскошный замок в деревне Грязь под Москвой.

Как стало известно, Примадонна намерена переоформить владение впечатляющим имением площадью 3000 квадратных метров на свое имя. Этот маневр призван защитить ее от потенциальной потери недвижимости, поскольку Галкин официально признан в России иноагентом из-за его критики в адрес властей.

Строительство и обустройство этого дома в деревенской глуши обошлось супругам в баснословные суммы — по оценкам экспертов, речь идет о десятках миллионов евро. Однако, несмотря на столь внушительные капиталовложения, риелторы скептически оценивают возможность выгодно распродать имущество — максимальную стоимость замка они оценивают всего в 600 миллионов рублей.

Впрочем, похоже, для Пугачевой куда важнее само сохранение роскошной резиденции, нежели материальные соображения. Знаменитая артистка, покинувшая Россию в 2022 году и переехавшая с семьей в Израиль, все еще надеется вернуться на большую сцену.

Оставляя в прошлом нашумевший скандал из-за своих резких высказываний о спецоперации, Алла Борисовна рассчитывает на прощение соотечественников.

— Она заблуждается, если думает, что ее слова и поступки последних двух лет будут забыты, — со скепсисом замечает продюсер Илья Саглиани. — Люди не простят ее предательства.
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Автор: Алия Карачурина
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