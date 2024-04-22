Отец-одиночка Евгений Миронов впервые показал сына Петра — на кого похож мальчик

16:36, 22 апр 2024

Красная ковровая дорожка 46-го Московского международного кинофестиваля стала местом интересного события. Известный российский актер Евгений Миронов, звезда театра и кино, появился на публике вместе со своим 10-летним сыном Петром, впервые официально представив наследника широкой аудитории.

Юный Петр продемонстрировал чувство стиля, облачившись в элегантный костюм с ярко-синим галстуком, словно маленькая копия своего знаменитого отца. Мальчик с достоинством выдержал пристальное внимание прессы, спокойно наблюдая за ответами Евгения Миронова на вопросы журналистов. Когда ему представилась возможность высказаться, Петр коротко упомянул свое желание посетить на фестивале кинопоказы для семейной аудитории.

«Вот, прививаем любовь к российскому кинематографу», — с улыбкой произнес Евгений, указывая на сына.

Явное сходство между отцом и сыном не осталось незамеченным. Хотя о существовании Петра общественность узнала около семи лет назад, эта встреча стала первым официальным выходом мальчика вместе с Евгением Мироновым. Слухи утверждают, что 57-летний актер в одиночку воспитывает сына, рожденного от суррогатной матери, однако сам Миронов предпочитает не комментировать личные обстоятельства появления Петра на свет.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ВК-страница Евгения Миронова