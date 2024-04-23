Выплатят в двойном размере: пенсионерам сообщили долгожданную приятную новость

09:23, 23 апр 2024

Многие из тех, кто вышел на заслуженный отдых, продолжают трудиться, получая дополнительный доход. Однако мало кто знает, что активные пенсионеры могут рассчитывать на особую выплату, своего рода секретную пенсию, которая станет приятным дополнением к их основному пенсионному обеспечению.

Речь идет о возможности получать дополнительную пенсию для граждан, достигших 65-летнего возраста и продолживших трудовую деятельность после оформления основной пенсии. Эта выплата не будет равноценной основному пенсионному пособию, но позволит существенно увеличить ежемесячный доход пожилых работников.

Право на такую дополнительную пенсию имеют определенные категории граждан, в том числе получатели пенсий за выслугу лет, бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, а также инвалиды из числа этих лиц. Чтобы претендовать на вторую пенсию, необходимо соблюсти ряд условий, касающихся трудового стажа и накопленных пенсионных баллов.

В текущем году требования для оформления дополнительной пенсии предусматривают наличие минимум 15 лет страхового стажа в гражданских организациях и накопление не менее 28,2 пенсионных коэффициентов. При соблюдении этих критериев пенсионеры смогут ежемесячно получать дополнительные средства, размер которых будет ниже основной пенсии из-за отсутствия фиксированной выплаты. Тем не менее, эта сумма станет существенным подспорьем в бюджете активных пенсионеров.

Автор: Семен Подгорный