Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сенсационная индексация: пенсии увеличат на 10%

Сенсационная индексация: пенсии увеличат на 10%

09:53, 23 апр 2024

В ближайшее время российских пенсионеров ждет приятный сюрприз – их ежемесячные выплаты существенно возрастут. По данным Министерства труда, планируется провести одно из самых значительных за последнее десятилетие повышений пенсий – на внушительные 10% от текущих сумм. Эта новость наверняка вызовет бурю положительных эмоций у получателей социальных пособий по старости, инвалидности и в случае потери кормильца.

Грядущая индексация станет вторым этапом улучшения материального положения пенсионеров в текущем году. В начале 2024-го страховые пенсии уже выросли на 7,5%. Однако предстоящее увеличение выплат окажется более масштабным и коснется гораздо большего числа граждан, получающих социальные пенсионные пособия.

По замыслу властей, последующие ежегодные индексации будут идти в ногу с динамикой роста прожиточного минимума. Благодаря такому подходу к 2026 году средний размер социальной пенсии может достичь рекордной отметки почти в 15 тысяч рублей. Реализация этих планов станет долгожданным светом в конце тоннеля для многих пожилых россиян после нелегких лет экономической турбулентности.

Выплатят в двойном размере: пенсионерам сообщили долгожданную приятную новость

Читайте также:

Выплатят в двойном размере: пенсионерам сообщили долгожданную приятную новость
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Указ подписан: пенсионеров ожидает рекордное повышение пенсии в 2024 году
Общество в Башкирии
Указ подписан: пенсионеров ожидает рекордное повышение пенсии в 2024 году
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Общество в Башкирии
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Сюрприз от государства: Российских пенсионеров ожидает крупнейшая индексация пособий — когда и кому дадут прибавку
Россия/мир
Сюрприз от государства: Российских пенсионеров ожидает крупнейшая индексация пособий — когда и кому дадут прибавку
Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты
Общество в Башкирии
Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok