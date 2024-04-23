Сенсационная индексация: пенсии увеличат на 10%

09:53, 23 апр 2024

В ближайшее время российских пенсионеров ждет приятный сюрприз – их ежемесячные выплаты существенно возрастут. По данным Министерства труда, планируется провести одно из самых значительных за последнее десятилетие повышений пенсий – на внушительные 10% от текущих сумм. Эта новость наверняка вызовет бурю положительных эмоций у получателей социальных пособий по старости, инвалидности и в случае потери кормильца.

Грядущая индексация станет вторым этапом улучшения материального положения пенсионеров в текущем году. В начале 2024-го страховые пенсии уже выросли на 7,5%. Однако предстоящее увеличение выплат окажется более масштабным и коснется гораздо большего числа граждан, получающих социальные пенсионные пособия.

По замыслу властей, последующие ежегодные индексации будут идти в ногу с динамикой роста прожиточного минимума. Благодаря такому подходу к 2026 году средний размер социальной пенсии может достичь рекордной отметки почти в 15 тысяч рублей. Реализация этих планов станет долгожданным светом в конце тоннеля для многих пожилых россиян после нелегких лет экономической турбулентности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru