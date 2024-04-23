Подписан новый указ: пенсионеров ждет небывалая доплата к пенсии в мае

09:57, 23 апр 2024

Майские праздники в этом году станут особенно радостными для российских пенсионеров. По всей стране готовятся дополнительные выплаты и приятные финансовые бонусы для граждан старшего поколения, приуроченные к этим торжественным датам.

В преддверии череды праздничных дней власти позаботились о том, чтобы пенсионеры получили выплаты своевременно, без задержек из-за выходных. Обычно граждане, которым пенсия начисляется в начале месяца, вынуждены ожидать их после долгих майских каникул. Но в этом году ситуация кардинально изменилась – апрельские пенсии им доставят уже в конце текущего месяца, чтобы избежать подобного простоя.

А для непосредственных участников Великой Отечественной войны и ветеранов военного лихолетья приготовлен особый подарок. Помимо основной ежемесячной выплаты, эти почетные граждане получат единовременную прибавку в размере 10 000 рублей. Дополнительное финансовое подспорье призвано выразить глубочайшую признательность за их подвиг в кровопролитной войне.

Причем некоторые пенсионеры порадуются сразу двум апрельским пенсиям благодаря сдвигу графика. Вторая выплата наверняка пригодится во время затяжных майских гуляний. Приятным бонусом также станет и ежегодная президентская выплата к 9 Мая для участников войны, прописанная в специальном указе.

На региональном уровне тоже не остались в стороне от инициативы поддержать старшее поколение в праздники. К примеру, в Хабаровском крае и Севастополе отдельным категориям местных жителей полагаются разовые доплаты, размер которых зависит от постановлений краевых и городских властей.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru