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Уже с 3 мая: этим пенсионерам зачислят более 8 000 рублей на карты

Уже с 3 мая: этим пенсионерам зачислят более 8 000 рублей на карты

12:15, 23 апр 2024

Российские власти намерены улучшить финансовое положение отдельных категорий российских пенсионеров. В мае текущего года некоторые граждане смогут рассчитывать на значительное увеличение ежемесячных пенсионных выплат из государственного бюджета.

Согласно заявлению доцента Экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, получат существенную прибавку. После наступления данного возраста размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии по старости вырастет вдвое – с текущих 8 тысяч до 16 тысяч рублей ежемесячно.

Однако это не единственное увеличение пенсий в ближайшие недели. Инвалиды первой группы, оформившие инвалидность в 2024 году, также могут рассчитывать на дополнительные средства от государства. Кроме того, пересмотру подлежат размеры специальных пенсионных надбавок для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Следует понимать, что общая сумма пенсионных выплат индивидуальна для каждого пенсионера. Она зависит от целого ряда факторов, включая прежний размер заработной платы, продолжительность официального трудового стажа, а также объем дополнительных страховых взносов в Социальный фонд России в период трудовой деятельности.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии выплаты
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