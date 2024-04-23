Так решил суд: этих россиян заставят снести свою дачу на личном участке

13:56, 23 апр 2024

Споры о законности строительства дачных домов нередко доходят до судебных разбирательств. Недавнее решение Верховного суда РФ проливает свет на то, при каких условиях владельцы могут отстоять свои права на дачные строения, возведенные без специальных разрешений.

В центре судебного спора оказалась дача, обнаруженная в ходе внеплановой проверки на участке площадью 800 кв.м. в населенном пункте. Земля была отведена под дачное хозяйство, однако муниципальные власти настаивали, что на строительство владелец разрешения не получал. Изначально суды нижестоящих инстанций обязали гражданина снести постройку под угрозой крупных штрафов.

Однако Верховный суд отменил это решение, разъяснив критерии, по которым дачу можно признать самовольной постройкой, подлежащей сносу. Среди таких обстоятельств - несоответствие разрешенного вида использования земли, нарушение градостроительных норм или отсутствие необходимых в силу закона разрешений.

Суд высшей инстанции указал, что с 2018 года владельцам больше не требуется получать специальные разрешения на строительство частных домов высотой до 20 метров на своих участках. По правилам "дачной амнистии" до 2031 года права на такие строения можно зарегистрировать, имея лишь техплан и документы на землю.

В рассматриваемом случае владелец действовал в рамках закона, соблюдая нормы строительства и правомерно распоряжаясь своим участком. По мнению Верховного суда, этого достаточно для признания его прав на возведенную дачу, несмотря на отсутствие разрешений от местных властей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru