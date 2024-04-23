Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Получат бесплатно: с 1 мая вводится новая льгота для всех российских пенсионеров

Получат бесплатно: с 1 мая вводится новая льгота для всех российских пенсионеров

15:39, 23 апр 2024

В рамках инициативы, направленной на улучшение качества жизни старшего поколения, местные власти одобрили проект, разработанный молодежными активистами. С конца апреля пенсионеры смогут получить специальные транспортные карты, открывающие возможность бесплатного проезда в общественном транспорте на протяжении целого месяца.

Этот шаг призван облегчить передвижение граждан преклонного возраста, предоставив им дополнительную поддержку и возможность свободно перемещаться по городу или поселку. Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, высоко оценила инициативу, отметив, что подобные меры значительно улучшают качество жизни пенсионеров.

В период с 1 мая по 1 июня держатели специальных карт смогут совершать до десяти бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населенного пункта. Это позволит пожилым гражданам активнее участвовать в общественной жизни, посещать медицинские учреждения и культурные мероприятия, поддерживать связь с родными и близкими.

Для получения подробной информации о порядке оформления транспортных карт необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. Стоит отметить, что этот проект является частью более масштабных усилий по улучшению благосостояния пенсионеров в стране.

Помимо транспортных льгот, недавно были внесены изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях», позволяющие засчитывать в общий страховой стаж периоды, когда граждане занимались общественно значимой деятельностью, не имея возможности работать. К таким периодам относятся военная служба, уход за инвалидами или маленькими детьми, а также совместное проживание с военнослужащим супругом вне возможности трудоустройства.

Принято неожиданное решение: пенсионный возраст сократят на пять лет — но не всем

Читайте также:

Принято неожиданное решение: пенсионный возраст сократят на пять лет — но не всем
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: пенсионеры
Читайте также

Успеть до апреля: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу
Общество в Башкирии
Успеть до апреля: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу
Придется отказаться от всех льгот: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в апреле
Россия/мир
Придется отказаться от всех льгот: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в апреле
13-я пенсия: Соцфонд сделал долгожданное для российских пенсионеров заявление
Общество в Башкирии
13-я пенсия: Соцфонд сделал долгожданное для российских пенсионеров заявление
Уже завтра станет бесплатным: для всех пенсионеров вводят новую льготу
Общество в Башкирии
Уже завтра станет бесплатным: для всех пенсионеров вводят новую льготу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok