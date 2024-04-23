Получат бесплатно: с 1 мая вводится новая льгота для всех российских пенсионеров

15:39, 23 апр 2024

В рамках инициативы, направленной на улучшение качества жизни старшего поколения, местные власти одобрили проект, разработанный молодежными активистами. С конца апреля пенсионеры смогут получить специальные транспортные карты, открывающие возможность бесплатного проезда в общественном транспорте на протяжении целого месяца.

Этот шаг призван облегчить передвижение граждан преклонного возраста, предоставив им дополнительную поддержку и возможность свободно перемещаться по городу или поселку. Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, высоко оценила инициативу, отметив, что подобные меры значительно улучшают качество жизни пенсионеров.

В период с 1 мая по 1 июня держатели специальных карт смогут совершать до десяти бесплатных поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населенного пункта. Это позволит пожилым гражданам активнее участвовать в общественной жизни, посещать медицинские учреждения и культурные мероприятия, поддерживать связь с родными и близкими.

Для получения подробной информации о порядке оформления транспортных карт необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. Стоит отметить, что этот проект является частью более масштабных усилий по улучшению благосостояния пенсионеров в стране.

Помимо транспортных льгот, недавно были внесены изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях», позволяющие засчитывать в общий страховой стаж периоды, когда граждане занимались общественно значимой деятельностью, не имея возможности работать. К таким периодам относятся военная служба, уход за инвалидами или маленькими детьми, а также совместное проживание с военнослужащим супругом вне возможности трудоустройства.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru