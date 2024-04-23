Штрафовать будут прямо на заправке: водителей ждет неприятный сюрприз

22:16, 23 апр 2024

Многие водители склонны расслабляться и терять бдительность на автозаправочных станциях, игнорируя установленные правила безопасности. Однако эксперты предупреждают, что подобная халатность может обернуться серьезными последствиями, включая крупные денежные штрафы. Соблюдение несложных мер предосторожности поможет избежать неприятных инцидентов и обезопасить себя и окружающих.

Первое правило - заглушить двигатель

Перед заправкой автомобиля топливом необходимо позаботиться о выключении двигателя. Это требование не является излишней формальностью, а представляет собой важную меру предупреждения потенциально опасных ситуаций. Паровоздушная топливная смесь обладает повышенной воспламеняемостью, а ее соприкосновение с искрой из системы зажигания работающего двигателя может спровоцировать возгорание. Своевременное глушение мотора позволяет минимизировать подобные риски.

Соблюдайте дистанцию

ПДД на АЗС никто не отменял

Правила безопасности также регламентируют минимально допустимую дистанцию между транспортными средствами на территории АЗС. Согласно нормативам, интервал должен составлять не менее трех метров между заправляющимися автомобилями и одного метра между машинами, ожидающими въезда на станцию. Подобные ограничения призваны предотвратить столкновения и аварийные ситуации, способные привести к разливам топлива или возгоранию.

Важно помнить, что действие правил дорожного движения распространяется и на пространство автозаправок. Проезд по их территории транзитом, выполнение разворотов и поворотов строго запрещены. Также недопустимо превышение установленных скоростных лимитов, поскольку это чревато печальными последствиями вплоть до наложения штрафных санкций.

Помните о пожарной безопасности

Специалисты настоятельно рекомендуют проявлять повышенную осторожность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать возгорание на АЗС. Курение, в том числе внутри автомобиля, категорически запрещено. Использование пластиковой тары для переноса и хранения топлива также недопустимо из-за риска накопления статического электричества, который может явиться причиной пожара. Строгое следование правилам безопасности позволит сделать визит на автозаправку максимально комфортным и безопасным.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru