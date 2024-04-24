Дадут квартиру бесплатно: россияне могут безвозмездно получить жилье от государства

09:10, 24 апр 2024

В наше время, когда приобретение недвижимости для многих выглядит недостижимой целью, государственные инициативы предлагают неожиданные возможности обзавестись жильем. Благодаря разнообразным программам поддержки, мечта о собственном доме перестает быть несбыточной даже для тех, чьи финансовые возможности ограничены.

В первую очередь, стоит упомянуть военнослужащих, которые могут рассчитывать на военную ипотеку. Здесь государство берет на себя значительную часть затрат по приобретению жилья. Для каждого военного открывается специальный счет, на который регулярно поступают средства. Эти накопления можно использовать для покупки квартиры или внесения первоначального взноса по ипотечному кредиту. Причем сам кредит полностью погашается за счет бюджетных средств. От самих военнослужащих требуется лишь покрыть расходы на оформление сделки. После 20 лет выслуги жилье переходит в их полную собственность.

Не остаются без внимания и сотрудники правоохранительных органов. Члены семей погибших или получивших увечье во время службы в МВД имеют право на бесплатное жилье. Такая же возможность предоставляется инвалидам первой и второй групп, если их инвалидность наступила из-за выполнения служебных обязанностей.

Особые надежды могут возлагать малоимущие граждане и представители социально значимых профессий — врачи, учителя, фельдшеры. Для них предусмотрен механизм социального найма жилья. По такому договору квартира предоставляется человеку или семье в пользование на определенных условиях без оформления права собственности.

Немаловажную роль играют и федеральные программы поддержки работников бюджетной сферы — «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер». Педагоги и медики, решившие переехать работать в сельскую местность, получают солидные «подъемные» средства, достаточные для строительства или покупки дома.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru