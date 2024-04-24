Указ принят: пенсионеров имеющим стаж до 2002 года ждет сюрприз с 25 апреля

09:41, 24 апр 2024

Долгожданное решение, которого многие пенсионеры ждали годами, наконец, принято. Впервые за долгие годы российские пенсионеры получат шанс восстановить справедливость и добиться перерасчета своих пенсионных выплат за период до 2002 года. Это событие позволит исправить ошибки прошлого и обеспечить достойную старость тем, чей труд в советское время не был должным образом учтен.

Юрист Максим Иванов разъясняет суть нововведения, которое затронет всех российских пенсионеров без исключения. Речь идет о переоценке периодов трудовой деятельности до 2002 года, когда современная пенсионная система только начинала формироваться. Многие граждане пожилого возраста сталкивались с тем, что их стаж за этот период попросту игнорировался по различным причинам, что приводило к существенному занижению размера пенсии.

Однако в последнее время судебная практика однозначно встала на сторону пенсионеров. Суды все чаще выносят решения в пользу пожилых граждан, помогая им отстоять свои законные права и добиться справедливого перерасчета пенсионных выплат. Прецедентом послужило недавнее постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции, удовлетворившего требование пенсионера о пересмотре его пенсии за период до 2002 года с учетом ранее проигнорированного стажа работы в строительной компании.

Вместе с тем, эксперты напоминают, что в некоторых случаях пенсионерам все же придется вернуть часть полученных средств. Например, если Социальный фонд допустил ошибку в расчетах, переплатив пенсионные выплаты, он имеет право удерживать излишне выплаченные суммы из последующих пенсий, однако не более 20% ежемесячно. Возврат части пенсии может потребоваться и в ситуациях, когда пенсионер сам ввел фонд в заблуждение, скрыв факт переезда из региона, где полагались специальные надбавки.

Автор: Семен Подгорный