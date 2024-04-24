«Поставлю на колени»: главный спасатель Чечни Цакаев угрожал изнасиловать полицейских, которые его задержали

10:12, 24 апр 2024

На днях в Дагестане разгорелся крупный скандал. По имеющимся данным, 14 апреля инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем внедорожника находился Алихан Цакаев — глава МЧС Чеченской республики в звании генерал-лейтенанта.

Вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям стражей порядка, Цакаев, предположительно находившийся в нетрезвом состоянии, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД. Генерал отказался предъявить документы и представиться, однако обещал, что вскоре его должность станет известна инспекторам.

Ситуация продолжала стремительно накаляться. По свидетельствам очевидцев, Цакаев угрожал физической расправой в отношении полицейских, обещая их изнасиловать и «поставить на колени». В какой-то момент он предпринял попытку скрыться, направив автомобиль прямо на инспекторов. Чтобы остановить буйного чиновника, сотрудникам ГИБДД пришлось применить средство принудительной остановки — шипованное устройство «еж».

Конфликт удалось погасить лишь после прибытия подразделения Росгвардии. Вооруженные бойцы спецназа вывели Цакаева с территории КПП. Впоследствии, главе МЧС Чечни было предъявлено обвинение по статьям о насилии в отношении представителей власти и оскорблении.

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал жесткого наказания для сотрудников полиции, задержавших Цакаева. Глава региона призвал «в шею гнать с треском» из органов МВД инспекторов ГИБДД, выполнявших свои служебные обязанности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео